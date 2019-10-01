Хоккеисты минского "Динамо" в овертайме обыграли "Сочи" в домашнем матче КХЛ

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" выиграли сегодня у "Сочи" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок прошел в "Минск-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый период завершился без заброшенных шайб.
В самом дебюте второй двадцатиминутки форвард динамовцев Тему Пулккинен прорвался через оборону противников и забросил шайбу - 1:0.
В третьем периоде хоккеисты "Сочи" взяли инициативу на себя, активно атакуя ворота "Динамо". В итоге, сравнять счет удалось форварду гостей Сергею Шмелеву - 1:1. При этих цифрах на табло команды подошли к овертайму.
В дополнительное время точку в матче поставил форвард "зубров" Артем Демков - 2:1.
Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут дома с челябинским "Трактором" (3 октября) и казанским "Ак Барсом" (6 октября).-0-