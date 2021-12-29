Хоккеисты минского "Динамо" завершат год домашней встречей с магнитогорским "Металлургом"

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня последний в этом году матч чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 19.30 на льду "Минск-Арены" динамовцы начнут поединок против магнитогорского "Металлурга" (прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Болельщики, которые сегодня придут на трибуны, смогут поучаствовать в традиционной благотворительной акции "Мишкопад". Это давняя традиция хоккейных клубов, которая пришла из Северной Америки. Там командам порой удается собрать несколько десятков тысяч плюшевых мишек. В этом году минское "Динамо" и Сбербанк решили помочь детям из боровлянского РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Игрушки будут переданы больным детям, которые будут встречать Новый год в больничных палатах. Также кроме игрушек болельщики смогут передать детишкам различные средства гигиены и канцелярию, ведь учеба продолжается даже в стенах РНПЦ.

После 43 проведенных встреч в активе "зубров" 48 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Также сегодня в Ярославле встретятся два конкурента минчан в борьбе за попадание в плей-офф Кубка Гагарина - местный "Локомотив" (54 очка) и московский "Спартак" (51). Кроме того, хоккеисты "Адмирала" примут во Владивостоке питерский СКА, в Новосибирске "Сибирь" сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком", в Нур-Султане местный "Барыс" встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым", а в Екатеринбурге "Автомобилист" будет соперничать с казанским "Ак Барсом".-0-