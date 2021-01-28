28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" победили гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Дмитрия Карпикова со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Благодаря этому успеху минчане вернули себе лидерство в турнирной таблице чемпионата страны. Единственный голевой эпизод в матче случился когда у "Юности" было преимущество над соперниками в два игрока.

Минчане умело "расставились" на половине площадки соперников и Андрей Антонов, которому ассистировали Максим Парфеевец cо Станиславом Лопачуком заставил капитулировать вратаря "Немана" Виталия Труса.

Гродненцы попытались изменить ход неудачно складывавшегося поединка, однако шайба упорно не шла в ворота гостей. Да и голкипер "Юности" Сергей Большаков действовал надежно, записав на свой счет очередной шатаут.

Куда более результативным получилось противоборство в Молодечно, где местное "Динамо" принимало солигорский "Шахтер". Хозяева смогли победить лишь в серии буллитов – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

У проигравших голами отметились Никита Ремезов, Евгений Дадонов и Владимир Джиг. У победителей шайбы в основное время матча забросили Александр Суворов, Николай Сытый и Павел Развадовский. Победный штрафной бросок у молодечненцев реализовал Павел Копытин.-0-

Фото Леонида Щеглова