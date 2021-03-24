Хоккеисты минской "Юности" укрепили лидерство в полуфинальной серии Кубка Президента

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Металлург-Жлобин" со счетом 6:2 (4:1, 1:1, 1:0) и укрепили лидерство в полуфинальной серии Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане с первых минут стремились показать своим соперникам, что не намерены уступать. Атакующая комбинационная игра принесла успех уже на четвертой минуте. Большинство "Юности" реализовал Андрей Антонов. Правда, практически сразу столичная команда пропустила голевой выпад Евгения Соломонова, который сравнял счет, когда у "стальных волков" было на одного игрока больше.

Получив по шайбе в свои ворота, команды не стремились форсировать игру, стараясь как можно меньше рисковать. Когда время стартового периода перевалило за экватор, многократные чемпионы Беларуси повели осаду ворот жлобинчан. Ее результатом стали гол Максима Парфеевца и две шайбы Максима Рассейкина.

Во втором периоде, несмотря на счет, "Юность" продолжила давление на ворота "Металлурга", который отчаянно отбивался, проводя порой острые контратаки. Одна из них завершилась взятием ворот в исполнении Алексея Михнова, подарившего надежду своему клубу на благоприятный исход поединка. Но, к сожалению жлобинских болельщиков, их любимцы пропустили голевую атаку, в которой усилия партнеров по команде точным броском завершил Денис Мингалеев. На этом минчане не остановились, и в третьей двадцатиминутке Максим Рассейкин оформил хет-трик, забросив шестую шайбу своей команды в данном поединке.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу минской "Юности".-0-