Хоккеисты минской "Юности" уступили на выезде швейцарской "Лозанне" в Лиге чемпионов

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" проиграли на выезде швейцарской "Лозанне" со счетом 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первый гостевой матч в новом сезоне престижного клубного турнира получился для чемпионов Беларуси очень сложным. Соперники из Швейцарии повели в счете за четыре с половиной минуты до конца первого периода, когда численное большинство использовал Тайлер Мой. Вскоре после перерыва давление хозяев на ворота Игоря Брикуна продолжилось, и Лукас Фрик удвоил преимущество швейцарского клуба, а затем одну шайбу отыграл российский форвард минчан Максим Мальцев. Подопечные Михаила Захарова получили численное преимущество, но, играя в большинстве, пропустили контрвыпад соперников, и Джоэль Вермин забросил третью шайбу. В заключительной трети матча хоккеисты "Юности" много атаковали, но смогли лишь сократить разрыв в счете после точного броска Всеволода Кашкара.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Юность" проведет 8 сентября в Чехии против хоккеистов "Оцеларжи" (Тршинец), которые в третьем туре одержали волевую победу в домашней игре с финским клубом "Пеликанс" из Лахти (в нем играет белорусский защитник Павел Воробей) - 5:3. Турнирное положение в группе D после трех игровых дней: "Лозанна" - 6 очков, "Юность" - 5, "Пеликанс" - 4, "Оцеларжи" - 3.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Групповой раунд завершится в октябре, после чего по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.-0-

Фото официального сайта турнира