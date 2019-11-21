Хоккеисты минской "Юности" выбыли из Лиги чемпионов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности", проиграв в ответной выездной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов соперникам из "Ред Булл Мюнхена" со счетом 0:6 (0:0, 0:1, 0:5), завершили еврокубковый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Интрига в двухматчевом противоборстве белорусской и немецкой команд была до второй половине второго периода. Стартовая треть игры прошла в равной борьбе с обоюдными шансами на успех. Однако далее ход событий принял оборот, выгодный немецкой команде.

Первая шайба побывала в воротах "Юности" ближе к концу второго периода, когда белорусская дружина играла в большинстве. Денис Цыганов ошибся на синей линии, и Эндрю Скот Боднарчук, убежав на рандеву с Игорем Брикуном, переиграл голкипера белорусской команды.

Положение минчан стало еще труднее после того, как в воротах минчан побывала вторая шайба. "Ред Булл Мюнхен" сполна воспользовался неочевидным удалением Сергея Дрозда. Отличился Роберт Сангвинетти. После этого взятия ворот подопечные Александра Макрицкого еще несколько раз оказывались в меньшинстве. Пользуясь этим, чемпионы Германии довели счет до крупного.

Таким образом, в четвертьфинале "Ред Булл Мюнхен" сыграет против шведского "Юргордена", оставившего не у дел соотечественников из стокгольмского "Шеллефтео" (3:3, 4:1). -0-