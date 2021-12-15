Хоккеисты молодежной сборной Беларуси выиграли у Латвии в матче ЧМ дивизиона IA

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси выиграли у сверстников из Латвии в матче чемпионата мира в дивизионе IA со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сразу же после стартового свистка белорусы пошли вперед. Их соперники больше заботились об обороне, отвечая контратаками. На 4-й минуте Александр Суворов мог открывать счет, но голкипер латвийской сборной Бруно Бруверис был на высоте.

Постепенно игра выровнялась, латвийцы также начали искать счастья в зоне сборной Беларуси и Алексей Колосов не раз вступал в игру, выручая свою дружину.

Концовка периода прошла под диктовку команды с берегов Балтики, которая могла отличиться в большинстве. Однако уверенные действия белорусов в обороне не позволили латвийским хоккеистам открыть счет. Во втором периоде команда Карлиса Зирниса продолжила давление, однако его подопечным не хватало везения в завершающей стадии атак. Кроме того, на высоте был Алексей Колосов.

На 32-й минуте белорусская команда оказалась в большинстве после удаления Никса Фененко за подножку. Этот эпизод оказался для латвийской сборной роковым. Илья Спат отлично сориентировался на пятаке у ворот соперников и открыл счет. Концовку периода лучше провели белорусские хоккеисты, насколько раз проверив надежность Бруно Брувериса.

Третий период латвийцы начали активно и несколько раз были близки к взятию ворот, но в итоге пропустили выпад Александра Суворова. Уроженец Гомельской области на 53-й минуте забросил вторую шайбу в ворота оппонентов. Впрочем, сборная Латвии вновь оживила интригу. Отличился Райвис Ансонс (56-я минута), реализовавший буллит. Однако на большее соперников белорусов не хватило.-0-