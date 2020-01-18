Хоккеисты "Немана" по буллитам выиграли на выезде у "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" в гостях выиграли у солигорского "Шахтера" в матче чемпионата Беларуси. Судьбу противоборства соседей по турнирной таблице решили буллиты - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды старались не допускать ошибок и действовали с оглядкой на свои ворота. Небольшое преимущество было у "Шахтера". Неудивительно, что стартовый период так и закончился без результативных атак.

На 21-й минуте встречи капитан "Немана" Виктор Туркин вывел свою команду вперед. После этого "горняки" пошли в атаку, стараясь сравнять счет. И это им удалось на 30-й минуте. Интригу в матч вернул Виктор Бовбель.

В третьем периоде соперники не баловали любителей хоккея опасными моментами, оставив выяснение отношений на дополнительное время, которое также закончилось без заброшенных шайб. А в серии буллитов победный бросок записал на свой счет гродненчанин Артем Левша.

Помимо игры в Солигорске, сегодня в чемпионате страны состоялись еще два матча. Лидирующая в турнире минская "Юность" на домашнем льду не без усилий обыграла "Гомель" - 4:3 (1:1, 3:2, 0:0). А в Жлобине местный "Металлург" в серии штрафных бросков был сильнее "Динамо-Молодечно" - 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0).-0-

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