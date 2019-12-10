Хоккеисты "Немана" узнали расписание суперфинала Континентального кубка IIHF

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание суперфинала Континентального кубка IIHF, в котором примут участие хоккеисты гродненского "Немана", сообщили БЕЛТА в пресс-службе команды.

Розыгрыш второго по значимости трофея в континентальном клубном хоккее пройдет в датском Войенсе 10-12 января 2020 года. Вице-чемпионы Беларуси стартуют 10 января. Их соперником станет польская "Краковия". Затем "Неман" будет спорить за победу с датским "Сендерюске". В заключительный день турнира подопечные Сергея Пушкова выйдут на лед против английского "Ноттингема".

Континентальный кубок по хоккею с шайбой - ежегодное спортивное соревнование, оно проводится под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. Белорусские клубы выигрывали Континентальный кубок четыре раза. Гродненский "Неман" становился обладателем трофея в сезоне 2014/2015. Еще трижды триумфатором была минская "Юность" - рекордсмен турнира по количеству побед.-0-