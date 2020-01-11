Хоккеисты "Немана" встретятся с "Сендерюске" во втором туре финала Континентального кубка IIHF

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" встретятся с датским "Сендерюске" во втором туре финала Континентального кубка IIHF. Встреча стартует на льду спорткомплекса в Военсе в 21.30, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре обе команды добились побед. Подопечные Сергея Пушкова обыграли польскую "Краковию" со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0), а "Сендерюске" по буллитам заставили капитулировать британский "Ноттингем" - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Таким образом, накануне встречи с датчанами белорусская команда возглавляет турнирную таблицу финальной стадии розыгрыша с тремя очками. У "Сендерюске" на счету два пункта. "Ноттингем" заработал одно очко. Хоккеисты "Краковии" баллов на своем счету не имеют. Сегодня в первом матче дня польская дружина померяется силами с "Ноттингемом" (начало матча в 18.00).

Ранее белорусские клубы успешно выступали в этом турнире. Минская "Юность" трижды (2007, 2011, 2018) становилась обладателем почетного трофея. В 2015 году в Континентальном кубке побеждал и гродненский "Неман".-0-