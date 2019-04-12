Хоккеисты Джефф Платт и Ник Бэйлен присоединятся к сборной Беларуси для подготовки к ЧМ

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник Ник Бэйлен и нападающий Джефф Платт присоединятся к сборной Беларуси для подготовки к чемпионату мира в дивизионе 1 в группе А в Нур-Султане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея.

Планируется, что Ник Бэйлен, выступающий в КХЛ за челябинский "Трактор", присоединится к команде Андрея Сидоренко 13 апреля, а Джефф Платт - 20 апреля. После дня отдыха национальная сборная сегодня вновь приступила к тренировкам. Дружину пополнят игроки из клубов финалистов плей-офф экстралиги.

В тренировочном лагере в предстоящие три дня ожидают голкипера Александра Осипкова, защитника Дмитрия Знахаренко, форвардов Михаила Стефановича, Павла Развадовского, Станислава Лопачука, Сергея Дрозда и Александра Когалева (все - "Юность"). Из гродненского "Немана" в сборную приглашены вратарь Виталий Трус, защитник Никита Крыскин и нападающие Александр и Сергей Малявко, Павел Боярчук, Никита Ремезов, Артем Кислый.

Национальная команда будет готовиться в Минске до 23 апреля, после чего возьмет курс на Казахстан, где с 29 апреля стартует чемпионат мира в дивизионе 1.

В Нур-Султане сборная Беларуси проведет 25 апреля товарищеский матч против хозяев будущего чемпионата мира в дивизиона 1. Мировой форум в группе А пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая.

За две путевки в топ-дивизион также поспорят сборные Словении, Венгрии, Республики Корея и Литвы.-0-