Хоккеисты нижегородского "Торпедо" обыграли "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты нижегородского "Торпедо" обыграли "Барыс" из Нур-Султана в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в столице Казахстана проходил с преимуществом гостей, которые не дали "барсам" отпраздновать пятую кряду викторию в турнире. Вклад в успех автозаводцев внес и белорус Андрей Белевич, который дважды ассистировал своим товарищам по команде. При его непосредственном участии был открыт счет на 11-й минуте, когда отличился Сергей Гончарук. Во втором периоде на 23-й минуте белорус помог отличиться Михаилу Варнакову, который удвоил преимущество "Торпедо". На 28-й минуте встречи Джастин Клус и вовсе сделал счет 3:0 в пользу нижегородской команды.

На результативные выпады соперников казахстанцы ответили двумя заброшенными шайбами. На 31-й и 38-й минутах матча голевой дубль оформил Фил Вароне, установивший окончательный счет.

В других матчах игрового дня московское "Динамо" под руководством экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова в гостях уступило магнитогорскому "Металлургу" - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0), "Салават Юлаев" проиграл финскому "Йокериту" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), а челябинский "Трактор" одолел "Сибирь" - 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).-0-