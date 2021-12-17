Хоккеисты "Нью-Джерси" уступили "Вегасу" в матче чемпионата НХЛ

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Нью-Джерси Дэвилз" уступили "Вегас Голден Найтс" в матче чемпионата НХЛ. Команда Линди Раффа вынуждена была признать поражение со счетом 3:5 (1:1, 0:1, 2:3), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусский форвард "Дэвилз" Егор Шарангович провел на льду 14 мин. 32 сек., из них 2 мин. 43 сек. в большинстве. За это время он совершил один бросок по воротам "Рыцарей", совершил перехват и заблокировал одну попытку соперников бросить по воротам. Также он выиграл 50% вбрасываний и завершил матч с показателем полезности "-1".

В составе "Вегаса" отличились Дилан Коглан, Уильям Каррье, Вильям Карлссон, Николя Руа и Джонатан Маршессо. У проигравшей дружины шайбами отметились Джек Хьюз, Томаш Татар и Джимми Веси.-0-