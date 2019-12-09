Хоккеисты Норвегии и Словении откроют молодежный чемпионат мира в Минске

9 декабря, Минск /Игорь Хадасевич - БЕЛТА/. Сегодня в Минске стартует молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе. В стартовом поединке на лед "Чижовка- Арены" в 12.30 выйдут команды Норвегии и Словении, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором поединке сегодняшнего игрового дня встретятся команды Дании и Латвии (16.00).

Хоккеисты белорусской молодежной сборной в 19.30 начнут свой матч против команды Австрии.

Во второй день соревнований, 10 декабря, белорусы встретятся со сверстниками из Латвии, 12 декабря сыграют с норвежцами, 13 декабря - встреча со словенцами, 15 декабря состоится заключительный поединок против команды Дании.

Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель. Все матчи минского турнира будет транслировать телеканал "Беларусь 5".-0-

ФОТОФАКТ: "Чижовка-Арена" примет молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе 9 декабря в Минске стартует одно из самых масштабных событий года в белорусском хоккее - молодежный чемпионат мира в первом дивизионе. "Чижовка-Арена" полностью готова принять мировое первенство.