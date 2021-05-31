Хоккеисты России победили шведов в матче чемпионата мира в Риге

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты России победили шведов на чемпионате мира в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры предварительной группы А россияне до середины третьего периода проигрывали скандинавам, затем вышли вперед, но шведы сумели сравнять счет и перевести игру в овертайм - 2:2. В серии послематчевых буллитов удача была на стороне российских хоккеистов - 3:2. После этого поражения шведская дружина впервые за долгие годы потеряла шансы выйти в четвертьфинал и продолжить борьбу за награды планетарного форума. В первом сегодняшнем поединке этой группы хоккеисты Чехии одолели датчан также в серии буллитов - 2:1. Белорусская сборная завтра завершит выступление на мировом первенстве встречей с россиянами. Также завтра швейцарцы сыграют с командой Великобритании, а словаки будут соперничать с чехами. Положение команд перед заключительными играми: Россия - 14 очков (6 матчей), Швейцария - 12 (6), Словакия - 12 (6), Чехия - 10 (6), Швеция - 10 (7), Дания - 9 (7), Беларусь - 4 (6), Великобритания - 4 (6). Россияне, швейцарцы, чехи и словаки пробились в четвертьфинальную стадию.

В группе В хоккеисты Норвегии обыграли сборную Казахстана - 3:1. Ранее американцы переиграли немцев со счетом 2:0. Турнирное положение: США - 15 (6), Финляндия - 15 (6), Казахстан - 10 (7), Германия - 9 (6), Канада - 9 (6), Латвия - 9 (6), Норвегия - 8 (7), Италия - 0 (6). Завтра здесь состоятся три встречи: Канады - Финляндия, Италия - США, Германия - Латвия. Американцы и финны уже обеспечили себе выход в плей-офф.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выходят по 4 лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-