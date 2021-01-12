12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Салавата Юлаева" обыграли новосибирскую "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу команды из Уфы со счетом 3:1 (0:0, 0:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события произошли в третьем периоде игры. До этого команды бесплодно штурмовали ворота друг друга. На 48-й минуте матча счет открыл игрок "Сибири" Виктор Комаров. Однако удержать преимущество сибиряки не смогли. Сначала на 55-й минуте матча счет сравнял Шакир Мухамадуллин. Затем голевую атаку своих партнеров по "Салавату" завершил игрок сборной Беларуси Джефф Платт. Для него это четвертая шайба в форме команды из Уфы, куда он перебрался из "Автомобилиста" (Екатеринбург). Всего в нынешнем регулярном сезоне на счету белорусского канадца 10 (7+3) очков в 36 матчах.

Точку на надеждах новосибирских болельщиков изменить ход поединка поставил Петр Хохряков.

В еще одном матче дня, казанский "Ак Барс" одержал победу над казахстанским "Барысом" - 4:2 (1:1. 2:1, 1:0). Шайбы у победителей забросили Кирилл Петров, Найджел Доус, Станислав Галиев и Патрис Кормье. У казахстанцев результативный дубль оформил Кирилл Панюков.

Не произошло сенсации в Хабаровске, где местный "Амур" на своей арене был сильнее китайского клуба "Куньлунь Ред Стар" - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). Две шайбы в составе хабаровчан забросил Александр Шаров. Еще одна шайба на счету Дмитрия Лугина. У "Куньлуня" отличился Вячеслав Лещенко.-0-