Хоккеисты сборной Беларуси досрочно завершили тренировочный сбор

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренировочный сбор хоккеистов национальной команды Беларуси завершен досрочно, сообщили БЕЛТА в Белорусской федерации хоккея.

Первоначально планировалось, что сбор на льду "Чижовка-Арены" продлится до 30 апреля. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой распространения COVID-19 руководство Белорусской федерации хоккея приняло решение прекратить учебно-тренировочный сбор с 15 апреля.

Члены национальной команды продолжат подготовку к олимпийской квалификации в индивидуальном режиме по планам тренерского штаба Михаила Захарова.

Финальная часть квалификации к пекинской зимней Олимпиаде-2022 намечена на август 2020 года. Белорусы будут соперничать с хозяевами турнира словаками, а также с хоккеистами Австрии и Польши.-0-