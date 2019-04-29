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Хоккеисты сборной Беларуси матчем с Литвой стартуют на ЧМ в дивизионе I

Спорт 29.04.2019 | 00:11

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по хоккею матчем с Литвой стартует сегодня на чемпионате мира в дивизионе I группа А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вылет в прошлом году сборной Беларуси в дивизион I чемпионата мира стал шоком для болельщиков и специалистов. С 2005 года белорусские хоккеисты 14 лет подряд выступали в элитной компании. Теперь национальной команде необходимо начинать все с чистого листа.

Матч в Нур-Султане начнется в 13.00. Главными судьями выступят Юрий Оскирко (Россия) и Кристофер Хольм (Швеция). На линии им будут помогать швед Тобиас Нордландер и бельгиец Фредерик Моннаи.

Команда под руководством Андрея Сидоренко заранее прибыла на турнир и провела товарищеский матч с Казахстаном, победив в серии буллитов - 5:4.

Перед началом первого матча тренерский штаб Андрея Сидоренко огласил окончательный состав на мировой форум, в который вошли Джефф Платт, защитник Ник Бэйлен, а также талантливый молодой форвард Егор Шарангович: вратари - Дмитрий Мильчаков ("Плзень", Чехия), Александр Осипков ("Юность");

защитники - Даниил Бокун ("Динамо" Мн/"Шахтер"), Ник Бэйлен ("Трактор"), Олег Евенко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель (все - "Динамо" Мн), Илья Соловьев (Беларусь-U20), Никита Устиненко ("Шахтер");

нападающие - Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин (все - "Динамо" Мн, КХЛ), Артем Демков ("Шахтер"), Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко (все - "Неман"), Станислав Лопачук ("Юность"), Джефф Платт ("Йокерит"), Максим Сушко ("Оуэн-Саунд", OHL), Никита Феоктистов ("Адмирал"), Егор Шарангович ("Бинхэмптон", АХЛ).

Капитаном команды стал минский динамовец Александр Китаров. Олег Евенко и Джефф Платт будут ассистентами капитана на чемпионате мира в Нур-Султане.

В запасе сборной остались вратарь Виталий Трус из "Немана" и форвард Александр Когалев ("Динамо" Мн/"Юность").

Расписание матчей сборной Беларуси по хоккею.

29 апреля

Литва - Беларусь, 13.00

30 апреля

Беларусь - Венгрия, 16.30.

2 мая

Беларусь - Словения, 13.00.

4 мая

Казахстан - Беларусь, 14.30.

5 мая

Беларусь - Республика Корея, 13.00.

В элитном дивизионе в 2020 году сыграют две лучшие команды по итогам чемпината мира в первом дивизионе.-0-

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хоккей, чемпионат мира
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