Хоккеисты сборной Беларуси обыграли команду Германии в товарищеской встрече

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси, продолжающие подготовку к чемпионату мира в Латвии, обыграли команду Германии в товарищеской встрече, которая завершилась в Нюрнберге со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на итоговый счет, немецкая команда показала себя весьма грозным соперником, а вопрос о победителе встречи был актуален практически до самого конца поединка. Сборная Беларуси начала очень хорошо, забросив уже на 1-й минуте игры. Счет открыл Герман Нестеров, которому помогли Сергей Костицын и Михаил Стефанович. После взятия ворот давление на ворота немецкой сборной продолжилось, и Дмитрий Знахаренко на 8-й минуте удвоил преимущество, завершив усилия партнеров по команде Сергея Дрозда и Владислава Еременко.

Немцы сделали все, чтобы отыграться, и во втором периоде не раз опасно атаковали ворота белорусской дружины, однако ее оборона ошибок практически не допускала. Тем не менее Даниэль Шмельц смог реализовать большинство своей дружины на 38-й минуте игры. В заключительной трети поединка немцы усилили давление, сняв в концовке поединка с игры голкипера. Однако две ошибки привели к тому, что Франсис Паре с Ильей Усовым установили окончательный счет встречи в пользу сборной Беларуси. Лучшим игроком матча среди подопечных Михаила Захарова был признан Кристиан Хенкель.

Завтра, 8 мая, в 16.45 состоится еще один поединок между двумя дружинами.-0-