Хоккеисты сборной Беларуси победили "Барыс" в контрольном матче

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси обыграли казахстанский "Барыс" из Нур-Султана со счетом 2:1 в первом из двух контрольных матчей в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня на льду "Олимпик-Арены" хозяева вышли вперед в середине первого периода после точного броска Егора Шаранговича. Во второй двадцатиминутке Артем Демков в численном большинстве забросил вторую шайбу, а в заключительной трети матча шведский форвард гостей Якоб Лилья отыграл один гол.Завтра соперники проведут второй спарринг. В начале следующей недели сборная Беларуси отправится в Братиславу, где пройдет квалификационный турнир к XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года. В словацкой столице соперниками белорусов в отборочной группе D будут команды Польши (26 августа), Австрии (27 августа) и Словакии (29 августа).Составы остальных квартетов: Е - Латвия, Франция, Венгрия, Италия; F - Норвегия, Дания, Словения, Республика Корея. Путевки на пекинскую Олимпиаду получат только победители групп.-0-