Хоккеисты сборной Беларуси уступили чехам в матче групповой стадии ЧМ-2021

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили чехам в матче предварительной стадии чемпионата мира в Латвии. Игра завершилась в овертайме со счетом 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:1), не в пользу подопечных Михаила Захарова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде команды выступающие в группе А демонстрировали вязкий хоккей с большим количеством борьбы. Постепенно чехи отодвинули игру в зону белорусов и заставили игроков обороны трудиться с полной самоотдачей. Однако до реальных опасных моментов дело доходило не слишком часто. Впрочем, когда такие эпизоды случались, на высоте были голкиперы обеих дружин Алексей Колосов и Шимон Грубец.

Второй период начался с осады ворот чехов, которые схлопотали удаление за блокировку. Соперники позволяли ходить шайбе по своей зоне, но находились на линии броска не позволяя по настоящему беспокоить Шимона Грубеца.

Впрочем, на 26-й минуте игры белорусам удалась быстрая атака. Защитник чехов неудачно подставился под шайбу, которая отскочила к Егору Шаранговичу и тот не промахнулся. Чехи взвинтили темп и одна из их атак на 30-й минуте оказалась голевой. Ян Коварж подставил клюшку под передачу Михала Моравчика и шайба оказалась в воротах Алексея Колосова.

Однако на этом неприятности для белорусов не закончились. После того как в штрафной бокс отправился Сергей Костицын и на 34-й минуте Филип Задина вывел свою команду вперед. Несмотря на старания белорусов счет до второго перерыва не изменился.

В третьем периоде чехи прибавили в движении, белорусы играли на контратаках. Один из таких выпадов завершился на 52-й минуте четким кистевым броском в исполнении защитника Владислава Еременко, который сравнял счет. Ничья продержалась до конца третьего периода и матч перешел в овертайм.

В дополнительное время у белорусской команды были два неплохих момента чтобы завершить матч в свою пользу, но Ник Бэйлен и Владислав Кодола свои шансы не использовали. А вот Доминик Кубалик, оказавшись один на один с вратарем, Алексея Колосова переиграл, принеся победу чешской команде.

После четвертого игрового дня чемпионата мира турнирное положение в группе А таково:

Словакия – 3 игры/9 очков. Россия – 3/6, Швейцария – 2/6, БЕЛАРУСЬ – 3 /4, Дания – 2/3. Чехия – 3/2, Швеция – 2/0, Великобритания – 2/0.

Следующий поединок сборная Беларуси проведет 26 мая против дружины Великобритании.

После завершения первого этапа в четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. В связи с отменой мировых чемпионатов в низших группах никто не покинет элитный дивизион.-0-