Хоккеисты сборной Беларуси в овертайме уступили Латвии во втором туре молодежного ЧМ в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси уступили Латвии в овертайме со счетом 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) в матче второго тура молодежного чемпионата мира в первом дивизионе, который принимает Минск, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Принципиальный матч обе команды начали с оглядкой на собственные ворота. Все же цена каждой ошибки могла быть очень высокой. Белорусы отлично проявляли себя в обороне, не забывая о контратаках. В одном из эпизодов латвийцы ошиблись, заработав удаление. Большинство четко реализовал Алексей Котеловский, отличившийся после отлично разыгранной комбинации.

В третьем периоде латвийской команде все же удалось найти ключи к воротам Никиты Толопило. Подопечные Карлиса Зирниса смогли запереть белорусов в их зоне, и Глеб Прохоренков сравнял счет. Прошло еще немного времни, а белорусский голкипер был вынужден вновь капитулировать. Защитники сборной Беларуси ошиблись, оставив на пятачке перед своими воротами двоих соперников, и Патрик Забусовс шанс вывести свою сборную вперед не упустил.

Белорусы не пали духом и пошли вперед, стремясь отыграться. Латвийская команда, пытаясь сохранить преимущество, начала грубить и была наказана удалениями. Подопечные Дмитрия Дудика повели осаду ворот Яниса Вориса, и Алексей Котеловский сумел сравнять счет, оформив дубль.

Судьба встречи решилась на 13-й секунде овертайма. Янис Сваненбергс вышел один на один с Никитой Толопило и отправил победную шайбу в ворота белорусов - 3:2.

Матч против Латвии будет для белорусских хоккеистов решающим - Фатиков "Надеюсь, парни, выступающие в североамериканских лигах, уже окончательно адаптировались, вернувшись домой, и в ближайших матчах покажут тот хоккей, которого от них мы все так ждем", - сказал экс-голкипер национальной сборной Беларуси.

12 декабря белорусская "молодежка" поборется с норвежцами, на следующий день подопечные Дмитрия Дудика проведут матч со словенцами, а 15 декабря состоится заключительный поединок белорусской сборной на турнире - против команды Дании.

Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель соревнований. Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-

Фото Сергея Шелега