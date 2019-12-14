14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Беларуси выиграли Турнир шести наций в Будапеште. В финальном матче подопечные Михаила Захарова победили французов со счетом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финальный матч начался под диктовку белорусских хоккеистов, у которых было немало возможностей огорчить вратаря конкурентов Себастьяна Юленена. До 18-й минуты голкипер справлялся со своими обязанностями. Однако и он был бессилен после броска Андрея Костицына. Воспитанник новополоцкого хоккея принял шайбу в метре от вратарской, развернулся и отправил ее в сетку.

Во втором периоде преимущество подопечных Михаила Захарова упрочилось. На гол Робина Коломбана белорусы ответили точными попаданиями в ворота от Андрея Костицына и Артема Демкова.

В третьем периоде Энцо Гебе отквитал еще одну шайбу, после чего французы перешли в тотальное наступление, заставив белорусскую команду больше времени проводить в обороне и надеяться на контратаки. Но в итоге, счет так и остался в пользу подопечных Михаила Захарова.-0-