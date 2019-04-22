Хоккеисты СДЮШОР "Динамо" с поражения от СКА стартовали на турнире в Сочи

22 апреля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты СДЮШОР БФСО "Динамо" из Минска с поражения от питерского СКА со счетом 1:9 стартовали на международном турнире "XIII Кубок Газпром нефти" в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы В Западной конференции между минчанами и питерцами прошел на высоких скоростях. Несмотря на юный возраст (игроки 2008 года рождения), обе команды показали хорошее катание. СКА превзошел динамовцев в комбинационной игре, уверенно используя ошибки оппонентов. Подопечным Сергея Громова не помогла и замена голкипера.

"Первый период встречи со СКА имел ключевое значение. Динамовцы трижды пропустили, на ребят это оказало влияние. Знаю возможности своих подопечных, мы выиграли чемпионат Беларуси, принимали участие этим возрастом (2008 год рождения) в международных турнирах. Конечно, мы можем действовать лучше. Ребят приехали поддержать в Сочи родители. Это должно нам помочь, чувствовать поддержку родных для юных хоккеистов очень важно", - отметил главный тренер "Динамо" Сергей Громов.

В другом матче группы В московские армейцы нанесли поражение тольяттинской "Ладе" - 6:0. Две лучшие команды выйдут в плей-офф.

Второй матч на турнире, в котором принимает участие 31 команда из России, постсоветских стран и дальнего зарубежья, минчане проведут 23 апреля в 12.20 против тольяттинской "Лады".

Детский хоккейный турнир "Кубок Газпром нефти" проводится ежегодно с участием групп подготовки клубов КХЛ. Организация соревнований максимально приближена к уровню Континентальной хоккейной лиги и чемпионатов мира.-0-

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