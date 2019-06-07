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Хоккеисты "Сент-Луиса" победили "Бостон" и лидируют в финальной серии Кубка Стэнли

Спорт 07.06.2019 | 08:37
Фото Reuters
Фото Reuters

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Сент-Луиса" победили в гостях "Бостон" со счетом 2:1 и лидируют в финальной серии Кубка Стэнли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Пятый матч решающего раунда в борьбе за почетный трофей получился нерезультативным. Команды много времени уделяли защите ворот и вели борьбу за шайбу у бортов. "Блюзмены" усилиями Брайна О'Райли, который удачно сыграл на пятачке соперника, вышли вперед - 1:0, а после перерыва Дэвид Перрон увеличил преимущество в счете "Сент-Луиса" - 2:0. Хозяева площадки вскоре сократили отставание, но перевести игру в овертайм "медведям" не удалось.

В финальной серии Кубка Стэнли до четырех побед "Сент-Луис" ведет 3:2 и шестой матч проведет 10 июня на своей площадке.-0-

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