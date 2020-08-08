8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" крупно обыграли "Витебск" в матче второго тура группового этапа Кубка Салея. Подопечные Юрия Файкова оказались сильнее соперников со счетом 7:1 (1:1, 3:0, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После неожиданного поражения от "Химика" тренер "Шахтера" Юрий Файков пообещал сделать выводы из случившегося и слово свое сдержал. "Горняки" владели преимуществом на протяжении всей встречи, хотя отличиться смогли почти в середине первого периода. Счет открыл Данила Карабань, которому ассистировали Егор Мажуго и Роман Крикуненко. Стоит отметить, что солигорцы играли в большинстве. Впрочем, на 18-й минуте "медведи" нашли в себе силы отыграться. Олег Пожиган оставил свою команду в меньшинстве, чем воспользовался игрок "Витебска" Алексей Невидицин.

Во втором периоде "Шахтер" усилил натиск и трижды заставил капитулировать вратаря витебской дружины. Артем Кислый отличился на 23-й минуте, реализовав большинство. Роман Малиновский спустя семь с небольшим минут упрочил преимущество, а еще через две минуты Роман Крикуненко сделал счет 4:1 в пользу "Шахтера".

Тренеры "Витебска" решили поменять вратаря, выпустив Алексея Потапченко, однако и он был бессилен после второго результативного выпада Романа Крикуненко. На этом "горняки" не остановились. Сначала свою вторую в матче шайбу забросил Артем Кислый, а менее чем за минуту до конца матча хет-трик оформил Роман Крикуненко.

Что касается остальных матчей в группе А, то брестчане на своей площадке не смогли остановить жлобинский "Металлург", а "Гомель" одержал вторую крупную победу кряду, обыграв барановичский "Авиатор".

"Металлург" после шайбы Яна Дудко оказался в роли отыгрывающейся команды. С этой задачей "стальные волки" справились на "отлично", бережно отнеслись к голевым моментам, возникшим по ходу встречи. В составе победителей отличились Захар Полищук, Дмитрий Заламай и Евгений Астанков. Итоговый счет – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Что касается "Гомеля", то "рыси" со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) повергли барановичский "Авиатор". По дублю в рядах победителей оформили Алексей Скабелка и Антон Елисеенко. Кроме того, отличились Кирилл Куцырь и Евений Хузеев, забросивший свою шайбу в меньшинстве.-0-