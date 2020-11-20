Хоккеисты "Шахтера" переиграли "Локомотив" из Орши в матче чемпионата Беларуси

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Шахтера" переиграли "Локомотив" в матче чемпионата Беларуси. Игра в Орше завершилась со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1) в пользу "горняков", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый период прошел в равной борьбе и не принес заброшенных шайб ни одной из дружин. Во втором периоде "горняки" усилили натиск на ворота "железнодорожников", и оборона команды из Орши не выдержала. Счет на 27-й минуте открыл Андрей Феклистов, которому ассистировали Александр Жидких и Роман Крикуненко.

Спустя несколько секунд Игорь Кабанов после передачи Егора Мажуго удвоил преимущество команды из Солигорска. На 32-й минуте встречи в воротах Ростислава Зиновенко побывала третья шайба. Гол на счету Андрея Феклистова. Оршанцы встрепенулись и до конца второго периода смогли отыграть одну шайбу. Отличился Александр Семочкин.

В третьем периоде "Локомотив" попытался выровнять ситуацию на площадке и был близок к достижению своей цели, после того как на 52-й минуте шайбу в ворота Максима Малютина забросил Вячеслав Шарипов. В дальнейшем "железнодорожники" продолжили атаки на оборонительные позиции соперников, но счет до финальной сирены не изменился.-0-