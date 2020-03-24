Хоккеисты "Шахтера" стали соперниками "Юности" в финальной серии Кубка Президента

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли гродненский "Неман" - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Таким образом, счет в полуфинальной серии стал 4:3 в пользу подопечных Юрия Файкова, которые вышли в решающую стадию розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в чемпионатах страны по хоккею в финал прошла команда, игравшая седьмой матч в гостях. Кроме того, солигорчанам удалось прервать традицию с 2015 года, согласно которой в финале Кубка Президента встречались дружины, занявшие в регулярном чемпионате место не ниже второго.

Команда из города калийщиков заслужила выход в финал, показав в решающем матче атакующий хоккей, как и в предыдущих встречах. Ворота гродненцев были на замке благодаря прекрасной игре Виталия Труса, который несколько раз спас "Неман" в очень опасных ситуациях. Но к сожалению болельщиков "Немана", форварды хозяев площадки не были на высоте и так и не сумели поразить ворота соперников на домашнем льду.

Ключевой эпизод встречи случился на 49-й минуте матча. Гродненцы, допустив нарушение численного состава, остались в меньшинстве. Солигорчанам удалась отменная атака сходу, и Илья Камбович забросил единственную шайбу в этой встрече. Стоит отметить, что успех в серии для горняков был не самым легким.

Поначалу вперед вышел "Неман", одержавший 12 марта викторию в Гродно - 4:2. Затем дважды (14 и 16 марта) с одинаковым счетом 4:0 верх брали хоккеисты "Шахтера", обыгравшие конкурентов в гостях и дома. 18 марта в Солигорске выиграли гродненцы, которым для этого понадобился овертайм - 4:3. В пятом матче серии, проходившем в городе над Неманом, подопечные Сергея Пушкова были побеждены командой Юрия Файкова - 0:3.

В воскресенье "Неман" в овертайме победил горняков (2:1) в гостевом противоборстве, счет в серии стал 3:3. Финский нападающий "Немана" Тимо Хильтунен забросил победную шайбу на 19-й секунде овертайма, установив рекорд по скорострельности в плей-офф чемпионата Беларуси. Ранее он принадлежал гродненскому защитнику Андрею Коршунову и был равен 22 секундам.

Первым финалистом Кубка Президента стала минская "Юность", в серии из пяти встреч переигравшая "Динамо-Молодечно" (4:1). Решающая стадия розыгрыша почетного трофея, который вручается чемпионам Беларуси, стартует 26 марта и продлится также до четырех викторий одного из клубов.

Кубок Президента вручается победителям плей-офф чемпионата Беларуси. "Юность" остается лидером по количеству чемпионских титулов. Минский клуб выигрывал чемпионаты восемь раз: в 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2019 годах. У "Немана" семь викторий (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018 годы). Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-

Фото Леонида Щеглова