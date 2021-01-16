16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты солигорского "Шахтера" обыграли "Юность-Минск" в матче чемпионата Беларуси. Противоборство лидеров турнира завершилось викторией команды Юрия Файкова со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Солигорская дружина показала серьезность своих намерений уже на второй минуте матча. "Юность" осталась в меньшинстве, и наказание не заставило себя ждать. Валерий Бочкарев, которому помогли Илья Казнадей и Андрей Феклистов, заставил капитулировать вратаря минчан. На этом хозяева площадки не остановились, стремясь упрочить свое преимущество в игре. Это им удалось на седьмой минуте поединка. На сей раз при равных составах отличился Илья Казнадей. Роль ассистентов исполнили Валерий Бочкарев и Андрей Феклистов.

После этой шайбы столичная дружина постаралась изменить ход поединка, благо соперники отдали им инициативу, предпочтя игру на контратаках. Однако счет до финальной сирены не изменился. Отметим также игру голкипера "Шахтера" Максима Малютина, который оформил шатаут и тем самым помог своей команде одержать столь важную победу.

Таким образом, "горняки" вернули себе первое место в турнирной таблице, одержав над "Юностью" вторую победу в шести встречах между командами в этом сезоне. Впрочем, у минчан, чтобы вернуть себе утраченные позиции, еще есть игра в запасе.

Что касается остальных поединков вечерней программы сегодняшнего соревновательного дня, то гродненский "Неман" в овертайме нанес поражение "Динамо-Молодечно" - 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0), а оршанский "Локомотив" крупно обыграл ХК "Могилев" - 5:0 (3:0, 1:0, 1:0).-0-