Хоккеисты "Трактора" по буллитам обыграли "Ак Барс" в матче чемпионата КХЛ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты челябинского "Трактора" обыграли казанский "Ак Барс". Матч завершился в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казанская дружина, игравшая в домашних стенах с первых минут попыталась навязать выгодное для себя течение игры. Гости сделали ставку на контратакующий хоккей и как показали события, не прогадали. На 11-й минуте встречи, когда "Трактор" играл в меньшинстве, Алексей Бывальцев смог огорчить команду из Татарстана.

Во втором периоде казанцы усилили натиск и смогли сравнять счет. В большинстве отличился Альберт Яруллин.

В концовке третьего периода команды еще раз обменялись взятиями ворот. Швед Понтус Оберг вывел "тракторозаводцев" вперед, а Камиль Фазылзянов вновь восстановил равновесие. В овертайме заброшенных шайб зрители не увидели, а в серии послематчевых бросков победу команде из Челябинска принес буллит в исполнении защитника сборной Беларуси Ника Бэйлена. - 0 -