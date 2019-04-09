Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 апреля 2019, Вт
+4°C
Переменная облачность EUR 2.3984
USD 2.1278
RUB 3.2865
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Президент
Румас представил в правительстве вице-премьера Дворника
Общество
Жители стали занимать более активную позицию в вопросах развития своего региона - Вовк
Регионы
В Беларуси созданы условия для успешной цифровой трансформации экономики - Шульган
Экономика
Белорусам стали доступны кредиты Банка БелВЭБ в приложении "МТС Деньги"
Технологии
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь и Латвия обсудили транспортное сообщение во время II Европейских игр и ЧМ по хоккею 2021 года
22:05 Общество
"Динамо-Молодечно" победило в овертайме "Шахтер" и сравняло счет в серии за бронзу экстралиги - 1:1
21:57 Спорт
Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА в решающем матче и вышли в финал Кубка Гагарина
21:46 Спорт
Макей считает необходимым укрепление экономической интеграции и торговых связей в Европе
21:43 Политика
Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии
21:15 Спорт
Решающий этап конкурса фестиваля "АРТ-вакацыi" состоится 10 апреля в Слуцке
20:49 Регионы
ФОТОФАКТ: Агрогородок Крево в Гродненской области
20:16 Регионы
В БГУ разработали экспресс-способ определения качества семян кукурузы
20:12 Общество
Главным тренером женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике стал Валерий Колодинский
19:56 Спорт
Подарком для 10-миллионного жителя Азербайджана стала квартира
19:41 Азербайджан
БРСМ представил на "ТИБО" проекты "100 идей для Беларуси"
19:33 Общество
Сына российского бизнесмена судят в Бресте за наркотики
18:56 Происшествия
Экспертам не удалось определить вид животного, убившего мужчину в Толочинском районе
18:51 Происшествия
Портал "Мой горад" 115.бел сменит название и расширит формат
18:30 Технологии
Стратегия ВЭБ.РФ нацелена на российско-белорусские интеграционные проекты
18:18 Экономика
Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Лугано
18:17 Спорт
Жертвами атаки террориста-смертника в Египте стали семь человек
18:07 В мире
Послу Азербайджана вернули украденные в минском аэропорту часы
17:52 Происшествия
На севере Франции ограничено использование воды из-за угрозы засухи
17:47 В мире
Беларусь предложила реализовать в ЕАЭС пилотный проект по маркировке обуви
17:40 Экономика
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Рабочие поездки Президента Рабочие поездки Президента
Отопительный сезон Отопительный сезон
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА в решающем матче и вышли в финал Кубка Гагарина

Спорт 09.04.2019 | 21:46
Фото ПХК ЦСКА
Фото ПХК ЦСКА
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Новости темы Чемпионат КХЛ-2018/2019
Другие темы

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА победили в седьмом матче полуфинала плей-офф КХЛ питерский СКА со счетом 3:1 и вышли в финал Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В седьмом матче, который прошел в Москве, обе команды постарались не допустить много ошибок в защите. Основные события встречи развернулись во втором периоде. Питерский СКА получил две минуты штрафа за нарушение численного состава. Большинство у ЦСКА использовал Линден Вей, вскоре Антон Слепышев блеснул индивидуальным мастерством у пятачка СКА и увеличил преимущество москвичей - 2:0. СКА благодаря голу Сергея Плотникова сократил отставание на 31 минуте игры, но ЦСКА удалось удержать натиск команды с берегов Невы и на 60 минуте забросить в пустые ворота - 3:1.

В финале Кубка Гагарина московский ЦСКА встретится с омским "Авангардом", который ранее обыграл уфимский "Салават Юлаев".-0-

"Авангард" обыграл в третьем овертайме "Салават Юлаев" и вышел в финал плей-офф КХЛ"Авангард" обыграл в третьем овертайме "Салават Юлаев" и вышел в финал плей-офф КХЛ
Основное время поединка завершилось со счетом 0:0. Решающая шайба была заброшено омичами на 110-й минуте игры. Автором гола стал защитник "Авангарда" Алексей Бондарев. Итог серии - 4:2.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
хоккей, чемпионат КХЛ
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Топ-новости
"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине
Администрация Президента продолжает мониторинг работы в регионах по итогам "Большого разговора"
Белорусские НПЗ в условиях мировых цен на нефть рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации
На звонницу Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске начали поднимать 13 колоколов
Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии
Расходы на жилье командированным по Беларуси водителям возмещаются на общих условиях - Минтруда
Около 20 млн деревьев планируется посадить во время Недели леса в Беларуси
Подробности наезда на остановку в Волковыске рассказали в ГАИ Гродненской области
Верховный суд оставил без изменения приговор по делу о гибели рядового Коржича
Вера Лапко вышла в 1/8 финала турнира в Лугано
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3984 BYN 2.395 BYN 2.399 BYN
USD
2.1278 BYN 2.123 BYN 2.127 BYN
RUB
3.2865 BYN 3.282 BYN 3.29 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Все видео

Фотоновости

Румас представил в правительстве вице-премьера Дворника
Все фото

Инфографика

Посевная кампания - 2019 В хозяйствах республики идет сев ранних яровых культур.
Вся инфографика
Президент
Во время интервью Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков
"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине
Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Политика
Выступает Владимир Макей. Фото МИД Макей считает необходимым укрепление экономической интеграции и торговых связей в Европе
Беларусь заинтересована в укреплении межпарламентского сотрудничества с Грузией
Ход президентской кампании в Украине непредсказуем - политолог
Экономика
Фото из архива Белорусские НПЗ в условиях мировых цен на нефть рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации
Стратегия ВЭБ.РФ нацелена на российско-белорусские интеграционные проекты
Беларусь предложила реализовать в ЕАЭС пилотный проект по маркировке обуви
Происшествия
Фото из архива Верховный суд оставил без изменения приговор по делу о гибели рядового Коржича
Сына российского бизнесмена судят в Бресте за наркотики
Экспертам не удалось определить вид животного, убившего мужчину в Толочинском районе
Общество
Фото из архива Руководители госорганов в апреле проведут выездные приемы граждан
Беларусь и Латвия обсудили транспортное сообщение во время II Европейских игр и ЧМ по хоккею 2021 года
В БГУ разработали экспресс-способ определения качества семян кукурузы
Регионы
Брест - культурная столица СНГ: себя показать и на других посмотреть
Решающий этап конкурса фестиваля "АРТ-вакацыi" состоится 10 апреля в Слуцке
ФОТОФАКТ: Агрогородок Крево в Гродненской области
Технологии
Фото из архива Шульган рассказал о планах по развитию 5G в Беларуси
Портал "Мой горад" 115.бел сменит название и расширит формат
velcom | A1 представил новое облачное решение для управления бизнес-процессами
Культура
РЕПОРТАЖ: Преображение малой родины "славянского Шуберта" Станислава Монюшко
Дни культуры Беларуси в Японии пройдут 18-21 апреля
Наследие Витебской художественной школы - достижения нескольких культур - искусствовед
В мире
Фото из архива На пост президента Литвы будут претендовать 9 кандидатов
Подарком для 10-миллионного жителя Азербайджана стала квартира
Жертвами атаки террориста-смертника в Египте стали семь человек
Калейдоскоп
Фото eredivisie.nl В следующем сезоне в чемпионате Нидерландов по футболу будут играть мячами с сюжетами Рембрандта
Надежда Бабкина удивила выбором наряда
В Ларнаке при строительстве канализации раскопали древний некрополь
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия