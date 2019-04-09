Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА в решающем матче и вышли в финал Кубка Гагарина

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА победили в седьмом матче полуфинала плей-офф КХЛ питерский СКА со счетом 3:1 и вышли в финал Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В седьмом матче, который прошел в Москве, обе команды постарались не допустить много ошибок в защите. Основные события встречи развернулись во втором периоде. Питерский СКА получил две минуты штрафа за нарушение численного состава. Большинство у ЦСКА использовал Линден Вей, вскоре Антон Слепышев блеснул индивидуальным мастерством у пятачка СКА и увеличил преимущество москвичей - 2:0. СКА благодаря голу Сергея Плотникова сократил отставание на 31 минуте игры, но ЦСКА удалось удержать натиск команды с берегов Невы и на 60 минуте забросить в пустые ворота - 3:1.
В финале Кубка Гагарина московский ЦСКА встретится с омским "Авангардом", который ранее обыграл уфимский "Салават Юлаев".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3984 BYN
|2.395 BYN
|2.399 BYN
|USD
|2.1278 BYN
|2.123 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.2865 BYN
|3.282 BYN
|3.29 BYN