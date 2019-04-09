Хоккеисты ЦСКА обыграли СКА в решающем матче и вышли в финал Кубка Гагарина

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА победили в седьмом матче полуфинала плей-офф КХЛ питерский СКА со счетом 3:1 и вышли в финал Кубка Гагарина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В седьмом матче, который прошел в Москве, обе команды постарались не допустить много ошибок в защите. Основные события встречи развернулись во втором периоде. Питерский СКА получил две минуты штрафа за нарушение численного состава. Большинство у ЦСКА использовал Линден Вей, вскоре Антон Слепышев блеснул индивидуальным мастерством у пятачка СКА и увеличил преимущество москвичей - 2:0. СКА благодаря голу Сергея Плотникова сократил отставание на 31 минуте игры, но ЦСКА удалось удержать натиск команды с берегов Невы и на 60 минуте забросить в пустые ворота - 3:1.

В финале Кубка Гагарина московский ЦСКА встретится с омским "Авангардом", который ранее обыграл уфимский "Салават Юлаев".-0-