Хоккеисты ЦСКА победили казахстанский "Барыс" в матче чемпионата КХЛ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты ЦСКА по буллитам победили казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч в Нур-Султане завершился в пользу москвичей со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Второй поединок дружин из России и Казахстана со старта регулярного чемпионата КХЛ проходил в упорнейшей борьбе. Обе команды действовали весьма осторожно, с оглядкой на оборону. Первыми открыли счет казахстанские хоккеисты силами Никиты Михайлиса, который отличился на 33-й минуте. В дальнейшем вязкая игра продолжилась. "Армейцы" отыгрались за две минуты до конца основного времени матча благодаря Александру Попову. Решающий буллит в составе ЦСКА забросил Константин Окулов.

В матче хабаровского "Амура" и московского "Динамо" "тигры" не смогли прервать свою серию поражений, уступив команде под руководством экс-наставника сборной Беларуси Владимира Крикунова - 2:4 (1:0, 1:3, 0:1).

Хабаровские хоккеисты открыли счет благодаря Александру Горшкову на 3-й минуте матча. Однако закрепить успех они не смогли. Шайбы Андрея Миронова, Ивана Игумнова и Вадима Шипачева предрешили исход поединка. Дальневосточный клуб сократил отставание в счете после взятия ворот Сергеем Терещенко. Однако Владимир Брюквин, забросив четвертую шайбу, установил окончательный счет в матче.

Бывший минский динамовец Теему Пулккинена отметился ассистентскими баллами при первом и заключительном голе москвичей.

В еще одном противоборстве сегодняшнего игрового дня рижское "Динамо" уступило новосибирской "Сибири". Примечательно, что после двух периодов латвийская команда вела со счетом 3:0, но в итоге была вынуждена признать поражение в овертайме - 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 1:0).

Главным творцом такого результата стал финский бомбардир Юусо Пуустинен. Он оформил второй в сезоне хет-трик, отличившись на 50-й, 60-й и 65-й минутах матча. Еще один голевой успех "снежинок" на счету Егора Миловзорова. Ассистентом в трех из четырех результативных ситуаций выступил Микаэль Руохомаа. Что касается рижан, то у них забрасывали Даниелс Берзиньш, Зак Митчелл и Янис Якс.-0-