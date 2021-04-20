Хоккеисты ЦСКА сравняли счет в финальной серии Кубка Гагарина

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты московского ЦСКА обыграли омский "Авангард" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) во втором финале Кубка Гагарина и сравняли счет в серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала матча команды демонстрировали зрелищную игру, однако счет до перерыва так и не был открыт. Во второй трети поединка московский хоккеисты постепенно прибрали нити игры к своим рукам и смогли распечатать ворота соперников. На 36-й минуте отличился Максим Шаюнов, реализовавший большинство своей команды после удаления Рида Буше, покинувшего лед за толчок клюшкой. В оставшиеся до второго перерыва минуты команды продолжили обмен атаками.

В третьем периоде болельщики увидели еще два взятия ворот. У армейцев отличились Антон Слепышев (44-я минута) и Александр Попов (48-я минута). Также отметим шведского вратаря армейцев Ларса Юханссона, который отразив 20 бросков оформил седьмой шатаут в плей-офф нынешнего сезона, заодно и установив рекорд по матчам сыгранным «на ноль» в одном розыгрыше Кубка Гагарина.

Белорусский форвард омского "Авангарда" Андрей Стаcь стал 11-м игроком в истории КХЛ, который провел 700 или более матчей в Лиге. Рекордсменом по этому показателю является Евгений Бирюков, записавший на свой счет 843 поединка.

Счет в серии до четырех побед стал 1:1. Третий матч финала плей-офф КХЛ пройдет в четверг 22 апреля в Балашихе.-0-