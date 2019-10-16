16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли "Могилев" в домашнем матче чемпионата Беларуси - 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Поединок прошел в Ледовом дворце "Металлург", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Металлург" с начала матча атаковал соперников, стараясь перехватить инициативу. Однако в первом периоде хозяева не смогли реализовать задуманное. Форвард гостей Александр Козинов на 14-й минуте успешно взял ворота оппонентов - 1:0.

Уже во второй двадцатиминутке игрок "Металлурга" Виталий Кирющенков сравнял счет, вскоре его поддержал партнер по команде Денис Черевач, забросив "Могилеву" шайбу в ближний угол ворот - 2:1.

Хозяева ледовой площадки продолжали нагнетать темп, тесня соперников. В третьем периоде увеличили преимущество хоккеисты "волков" Кирилл Игнатов и Илья Рак - 4:1. Гости пробовали сравнять счет, но упустили шанс после двойного удаления жлобинчан. "Львы" заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста за 8 минут до финальной сирены и не смогли реализовать свое преимущество, сыграв в формате "6 на 3".-0-