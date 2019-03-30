Хоккейная команда Президента Беларуси победила брестчан в полуфинале любительского турнира

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала победу над соперниками из Брестской области со счетом 8:1 (3:1, 4:0, 1:0) в полуфинале в XII Республиканских соревнованиях среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба и вышла в финал турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

На ледовой площадке Olympic Park в Минске команда главы государства в первом периоде использовала свои возможности для взятия ворот гостей. На 3-й минуте Ярослав Чуприс вывел ледовую дружину главы государства вперед - 1:0, вовремя сыграв на добивании шайбы у ворот брестчан - 1:0. Усилия партнеров на 7-й минуте первого периода завершил Дмитрий Мелешко - 2:0. Гости старались не уступать в скорости на площадке и сумели отыграть один гол. Брестчане вскоре получили шанс сравнять счет после удаления в составе хозяев площадки. Однако в быстрой контратаке Ярослав Чуприс в третий раз поразил ворота соперников - 3:1.

Александр Лукашенко

Перед плей-офф, в ходе однокругового группового турнира, который проходил с октября по март, хоккейная дружина Президента Беларуси была сильнее соперников из Минской области - 6:2, Могилевской - 14:8, Витебской - 15:4, Брестской - 9:4, Гродненской - 6:2 и Гомельской - 10:4. Одержав шесть побед, команда главы государства заняла первое место в турнирной таблице (12 очков) и вышла в плей-офф соревнований.

В другом полуфинале сегодня в 15.00 встречаются команды Минской и Гомельской областей. Победитель этого противостояния встретится с хоккейной дружиной главы государства в финале.

Хоккейная команда Президента Беларуси ранее девять раз побеждала в соревнованиях среди любительских команд (в 2008, 2010-2012, 2014-2018 годах). По одной победе в турнире у хоккеистов Гомельской (2009) и Минской областей (2013).

Организаторами XII Республиканских соревнований по хоккею среди любителей выступают Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Федерация хоккея Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.

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