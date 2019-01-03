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Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире

Спорт 03.01.2019 | 21:02

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Президента Беларуси победила сборную Международной федерации хоккея (IIHF) со счетом 13:7 (2:2, 6:2, 5:3) в стартовом матче XV Рождественского международного турнира любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Матч группы А на большой площадке "Чижовка-Арены" на старте выдался упорным. Гости, в составе которых немало опытных игроков, занимающих сейчас руководящие посты в национальных федерациях по хоккею, дважды поразили ворота белорусов. Вначале хозяева площадки после точного броска Максима Слыша открыли счет, однако уже через несколько минут пришлось отыгрываться - 1:2. Под занавес первого периода после результативной передачи Александра Лукашенко Даниэль Корсо сделал цифры на табло равными - 2:2.

После отдыха команда Президента Беларуси перехватила инициативу. Продолжил забивать Даниэль Корсо, оформивший голевой хет-трик. У команды IIHF выделялись Артем и Максим Антоненко, которые отметились голами. Сыновья именитого белорусского нападающего Олега Антоненко провели неплохой матч, что отметил после их отец, капитан команды Президента Беларуси в прошедшем матче.

В третьем периоде белорусы продолжили доминировать на площадке. Голами у хозяев отметились председатель Федерации хоккея Беларуси Геннадий Савилов, первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Двенадцатую шайбу в составе хозяев забросил Александр Лукашенко, который по итогам встречи набрал четыре балла - один гол и три результативные передачи.

В концовке матча одним из героев встречи стала игрок команды гостей Сюзанна Колбенхайер, которая трижды поразила ворота белорусов. Итоговый счет - 13:7, в пользу команды главы государства.

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После финальной встречи Сюзанна Колбенхайер, член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава комитета по женскому хоккею этой организации была признана лучшим игроком в составе своей команды. У белорусов лучшим стал Даниэль Корсо.

Призы от Президентского спортивного клуба лучшим игрокам вручил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук.

Даниэль Корсо и Сюзанна Колбенхайер получили также специальные призы от главы государства Александра Лукашенко.

В завершение команды сделали традиционное фото на память, а болельщики матча стали обладателями мягких игрушек.

Во втором матче предварительной стадии турнира команда Президента Беларуси сыграет с командой Балтии. Одним из ключевых игроков у соперников станет литовский защитник, бывший игрок НХЛ Дайнюс Зубрус.

В первый день Рождественского турнира состоялись еще три матча. Финляндия была сильнее Германии - 10:2, Словакия одолела Швейцарию - 10:4, а сборная ОАЭ обыграла команду Балкан - 9:5.

Наибольшее количество титулов победителя Рождественского турнира любителей хоккея - в активе команды Президента Беларуси, которая 11 раз становилась триумфатором этих соревнований (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018), трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).-0-

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