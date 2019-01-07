Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у России после первого периода в финале Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейная команда Президента Беларуси выигрывает у соперников из России со счетом 3:0 после первого периода финальной встречи XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея, передает корреспондент БЕЛТА.

Гости оказались обескуражены стартовым натиском хозяев площадки. Белорусы уже на первой минуте встречи дважды поразили ворота оппонентов. Сначала защитники не уследили за Ярославом Чуприсом, а спустя несколько секунд с передачи Александра Лукашенко преимущество в счете увеличил Даниэль Корсо - 2:0. Третью шайбу хозяева площадки забросили под занавес первых двадцати минут игры. Александр Лукашенко от правого борта бросил по воротам, а на пятачке отскочившую шайбу подправил в сетку первый вице-президент НОК Андрей Асташевич. Глава государства записал в свой актив восьмую результативную передачу во время соревнований.

Хоккеисты Беларуси и России в 13-й раз встречаются в финале Рождественского турнира среди любителей.-0-

Фото Николая Петрова и Максима Гучека