Хоккейный турнир памяти Александра Дубко пройдет в Гродно с 30 июля по 1 августа

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стало известно расписание матчей хоккейного турнира, посвященного памяти Александра Дубко. Состязания пройдут в Гродно с 30 июля по 1 августа, сообщили БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.
Среди претендентов на трофей турнира - столичная "Юность", гродненский "Неман", "Гомель" и "Лида".
Команды выявят победителя по итогам однокругового турнира. Победитель прошлогодних соревнований "Неман" в первом туре (30 июля, начало в 19.30) встретится с "Гомелем". В дневной части состязаний чемпион Беларуси минская "Юность" сыграет с "Лидой" (15.30). 31 июля болельщиков ждут встречи "Юность" - "Гомель" (15.00) и "Лида" - "Неман" (19.00). 1 августа выяснят отношения "Гомель" с "Лидой" (12.00) и "Неман" с "Юностью" (16.00).
В нынешнем году турнир памяти Александра Дубко будет проводиться уже в 16-й раз. -0-