Игнат Головатюк на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске занял 14-е место на дистанции 1500 м

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Игнат Головатюк занял 14-е место в мужских стартах группы В на дистанции 1500 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дистанция покорилась одному из лидеров белорусской сборной за 1мин. 50,485 сек. Тройку лучших составили Кун Вервей из Нидерландов, показавший на финише 1мин. 47,714 сек., канадец Тайсон Лангелаар (1 мин. 48,449 сек.) и представитель Японии Шейн Уильямсон (1 мин. 48,583 сек).
Что касается остальных белорусов, то Виктор Руденко - 27-й, Виталий Михалов - 29-й, Егор Доморацкий - 30-й, Алексей Кирпичник - 31-й. Всего в гонках на 1500 м в группе В участвовали 36 спортсменов.
В женском масс-старте в решающую стадию соревнований пробилась белоруска Татьяна Михайлова, которая заняла в своем полуфинале 14-е место. Марина Зуева в число спортсменок, которым вечером предстоит оспорить медали, не попала, финишировав на 7-й позиции во второй полуфинальной гонке.
На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, МКСК "Минск-Арена".-0-
Фото Белорусского союза конькобежцев