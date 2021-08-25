Игорь Бокий завоевал для Беларуси золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пловец Игорь Бокий завоевал золотую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Это первая награда белорусской команды в японской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня белорус с результатом 53,80 сек. занял первое место в финальном заплыве на дистанции 100 м баттерфляем (класс S-13). Это новый рекорд Паралимпиад в данном виде программы. Еще один белорус Дмитрий Салей занял 6-е место.В прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6).В Токио белорусские спортсмены выступают в пяти видах спорта.На Паралимпиаде в Рио белорусские спортсмены завоевали 10 наград - 8 золотых и 2 бронзовые, заняв 19-е место в общекомандном медальном зачете. Для белорусских спортсменов это седьмая летняя Паралимпиада, всего со времени Атланты-1996 представители Беларуси завоевали 98 медалей (36, 32, 30).В соревнованиях в Токио выступят около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.-0-