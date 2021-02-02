2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игорь Катибников переизбран председателем Белорусской федерации прыжков в воду на отчетно-выборной конференции общественного объединения "Белорусская республиканская федерация прыжков в воду", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Игорь Катибников возглавляет федерацию с 1998 года. Его заместителем избран директор Минской городской специализированной школы олимпийского резерва профсоюзов по прыжкам в воду Игорь Жуков.

Глава общественного объединения отметил, что инфраструктура для развития прыжков в воду в Беларуси является одной из самых современных, что позволяет готовить атлетов высокого уровня. "Теперь дело за тренерами и спортсменами, которые в ближайшие годы должны показать более высокие результаты на международной арене", - сказал Игорь Катибников.-0-