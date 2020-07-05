5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник гродненского "Немана" Игорь Ковалевич признан лучшим тренером футбольного чемпионата Беларуси в июне. Таков итог традиционного голосования журналистов ведущих белорусских СМИ, проводимого ассоциацией "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первый летний месяц подопечные Игоря Ковалевича одержали четыре виктории в четырех проведенных матчах, забив семь мячей и пропустив лишь один. Начиная с 21 мая футболисты "Немана" выиграли все семь проведенных поединков и, набрав 29 очков, поднялись на второе место в турнирной таблице. У лидера борисовского БАТЭ всего на один балл больше.

В мае лучшим тренером был назван наставник БАТЭ Кирилл Альшевский.-0-