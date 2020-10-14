Игорь Ревенко и Виталий Пинчук подписали с ХК "Динамо-Минск" пробные контракты

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард "Гомеля" Игорь Ревенко и его коллега по аплуа из жлобинского "Металлурга" Виталий Пинчук подписали пробные контракты с ХК "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".

Игорь Ревенко сезон начал в "Гомеле" и в 11 играх за "рысей" набрал 15 (3+12) очков. До этого он выступал за минскую "Юность" и гродненский "Неман".

Также в его карьере были три сезона в "Принц Альберт Рэйдерс" из WHL и соревновательный год в пензенском "Дизеле" из ВХЛ.

В 2008 году в составе сборной Беларуси Игорь Ревенко стал вторым бомбардиром юношеского чемпионата мира: 11 (3+8) очков в 6 матчах.

Виталий Пинчук в 12 матчах за "стальных волков" набрал 8 (2+6) очков при показателе полезности "+4". Также форвард признавался лучшим молодым игроком четвертой недели чемпионата Беларуси.

Прошлый сезон Виталий Пинчук провел в Северной Америке. Нападающий был выбран на импорт-драфте CHL клубом хоккейной лиги Онтарио "Кингстон Фронтенакс" во втором раунде под общим 62-м номером. В 54 матчах за этот клуб хоккеист набрал 34 (13+21) очка.-0-