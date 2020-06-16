Игорь Стасевич 4-й раз в сезоне попал в сборную тура футбольного чемпионата Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич в четвертый раз в сезоне попал в символическую сборную тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Кроме капитана борисовской дружины в число 11 лучших футболистов 13-го тура вошли Максим Плотников ("Динамо", Минск); Кирилл Павлючек, Сергей Архипов, Дмитрий Игнатенко (все - "Городея"); Кирилл Печенин, Сергей Кисляк (оба - "Динамо", Брест); Игорь Иванович ("Шахтер", Солигорск); Ион Николаеску ("Витебск"); Игорь Кузьменок ("Ислочь", Минский район); Валерий Жуковский ("Неман", Гродно).

Лучшим игроком минувшего тура был признан защитник "Городеи" Кирилл Павлючек.

Результаты матчей 13-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Шахтер" (Солигорск) - 2:2, "Рух" (Брест) - "Витебск" - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Динамо" (Брест) - 0:2, "Неман" (Гродно) - "Смолевичи" - 2:0, "Городея" - "Слуцк" - 3:0, "Динамо" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 1:0, "Минск" - "Ислочь" (Минский район) - 0:1, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 0:1.

Турнирную таблицу возглавляют футболисты БАТЭ, набравшие 27 очков, на два балла меньше у "Шахтера", по 22 очка у брестского "Динамо", "Энергетика-БГУ" и "Торпедо-БелАЗа".

В бомбардирской гонке лидируют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.

Матчи следующего тура намечены на 19-21 июня.-0-