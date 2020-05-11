11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник борисовского БАТЭ Игорь Стасевич признан лучшим игроком 8-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Капитан борисовской команды в гостевом победном матче со "Смолевичами" (5:3) забил один гол и дважды ассистировал партнерам при еще двух взятиях ворот соперников.
В предыдущем туре лучшим игроком был назван форвард жодинского "Торпедо-БелАЗа" Валерий Горбачик. До этого лучшими признавались полузащитник минского "Динамо" Иван Бахар, голкипер Денис Панкратов ("Слуцк"), полузащитник Габриэль Рамос ("Торпедо-БелАЗ"), форвард Никита Мельников, голкипер Михаил Барановский (оба - "Славия", Мозырь), а также форвард Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ", Минск).
Матчи 9-го тура чемпионата Беларуси запланированы на 15-17 мая.-0-