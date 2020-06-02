Игры стран СНГ могут стать первым крупным спортивным мероприятием после пандемии

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игры стран Содружества Независимых Государств могут пройти в первой декаде сентября и стать первым крупным международным спортивным мероприятием после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина.
Участниками первых Игр стран СНГ станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Также оргкомитет может пригласить к участию другие страны.
"Первое крупное в мире спортивное мероприятие, которое планируется для проведения в Казани в первой декаде сентября, - это Игры стран СНГ. В них планируется участие 11 стран, более 2,5 тыс. участников по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача", - отметил Олег Матыцин.-0-