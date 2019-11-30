Ийво Нисканен выиграл золото на этапе КМ по лыжным гонкам в Финляндии

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Триумфом Ийво Нисканена из Финляндии завершилась гонка на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Двукратный олимпийский чемпион преодолел дистанцию за 35 мин. 17 сек. Титулованный норвежец Йоханнес Клебо выиграл серебро со временем 35 мин. 30 сек. Бронза у соотечественника Клебо, Эмила Иверсена, чей итоговый показатель 35 мин. 31,9 сек.

Белорусские спортсмены Михаил Семенов и Александр Воронов заняли 35-е и 77-е места соответственно.

Мужские состязания на первом в сезоне этапе Кубка мира в финской Руке продолжатся 1 декабря. Их участникам предстоит гонка преследования на 15 км свободным стилем.-0-