Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф откроют матч Кубка Дэвиса Германия - Беларусь

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Дюссельдорфе прошла жеребьевка матча квалификации Кубка Дэвиса между теннисистами сборных Беларуси и Германии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В пятницу, 6 марта, первыми на хардовый корт арены Castello выйдут Илья Ивашко и Ян-Леннард Штруфф. Вслед за ними сыграют Егор Герасимов и Филипп Кольшрайбер.

Во второй день соревнований, 7 марта, состоятся еще два одиночных поединка: Егор Герасимов - Ян-Леннард Штруфф, Илья Ивашко - Филипп Кольшрайбер. На парную встречу новый капитан белорусской команды Дмитрий Жирмонт заявил Андрея Василевского и Егора Герасимова, его немецкий коллега Михаэль Кольман сделал ставку на Кевина Кравица и Андреаса Миса. Во второй игровой день капитаны команд имеют право провести замены.

Фото Немецкого теннисного союза

В прошлые годы белорусские и немецкие теннисисты встречались в розыгрыше Кубка Дэвиса лишь однажды. В сентябре 2003 года в матче плей-офф мировой группы в Германии белорусы выиграли со счетом 3:2. В командном мировом рейтинге сборная Беларуси занимает 45-е место, Германия находится на 12-й позиции.

В остальных квалификационных матчах сыграют: Австралия - Бразилия, Хорватия - Индия, Словакия - Чехия, Венгрия - Бельгия, Италия - Республика Корея, Австрия - Уругвай, Колумбия - Аргентина, Япония - Эквадор, США - Узбекистан, Казахстан - Нидерланды, Швеция - Чили.

Победители этих игр получат путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде. Кроме них в испанской столице выступят хозяева - теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.-0-