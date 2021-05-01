Илья Ивашко проиграл в полуфинале теннисного турнира в Мюнхене

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (107-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в финал турнира категории АТР-250 в немецком Мюнхене с призовым фондом 419,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем полуфинале Илья Ивашко проиграл в двух партиях немецкому теннисисту Яну-Леннарду Штруффу (44) - 4:6, 1:6. Встреча длилась 1 час 20 мин. В финальном поединке соперником немца будет победитель второго полуфинального матча, в котором норвежец Каспер Рууд (24) играет с грузином Николозом Басилашвили (35).

В 1/16 финала Илья Ивашко победил финна Эмиля Руусувуори (75) - 6:1, 6:2, затем переиграл американского теннисиста Маккензи Макдональда (127) - 6:7 (7:9), 6:1, 6:2, а в четвертьфинале сенсационно выиграл у шестой ракетки планеты Александра Зверева из Германии - 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. В основную сетку этих соревнований белорус пробился через квалификацию, обыграв поляка Камила Майчрзака и литовского теннисиста Ричардаса Беранкиса

Турнир в Мюнхене финиширует 2 мая.-0-