Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Пуне

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (152-й номер рейтинга АТР) вышел в четвертьфинал турнира в индийской Пуне с призовым фондом $546 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала одиночного разряда белорус за два часа переиграл на двух тай-брейках итальянского теннисиста Стефано Травалья (82) - 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
В поединке первого раунда Илья Ивашко победил россиянина Евгения Донского (109) - 6:3, 6:2. В четвертьфинале соперником белоруса будет чех Иржи Веселый (107).
Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (90) в 1/16 финала победил в двух сетах итальянца Паоло Лоренци (115) - 6:2, 6:3. Завтра в поединке за выход в четвертьфинал белорус встретится с сербом Николой Милоевичем (148).
В 1/8 финала парного разряда Егор Герасимов и индиец Сумит Нагал уступили индийскому тандему Пурав Раджа / Рамкунар Раманатар - 6:7 (6:8), 3:6.
Также сегодня в первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих выиграли у австралийского дуэта Джеймс Дакворт / Мэтт Рид - 4:6, 6:3, 10:8.
Соревнования в Пуне завершатся 9 февраля.-0-